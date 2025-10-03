Показалось, что живой

В Москве 3 октября прошло учредительное собрание общественного движения «Блок Жириновского», которое призвано сохранять наследие покойного основателя ЛДПР. Председателем организации, получившей с легкой руки нынешнего лидера партии Леонида Слуцкого определение «фан-клуб», стал член Центризбиркома Александр Курдюмов. «Блок Жириновского» является предвыборной технологией, рассчитанной на поклонников покойного политика, объясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нынешнее руководство ЛДПР точно знает, в какую сторону вел партию Владимир Жириновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Нынешнее руководство ЛДПР точно знает, в какую сторону вел партию Владимир Жириновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Создать «некий фан-клуб» Владимира Жириновского летом предложил его преемник на посту председателя ЛДПР Леонид Слуцкий. Тогда он говорил, что к движению могут присоединиться люди, которые любят покойного политика, но не хотят «политизироваться» — журналисты, руководители организаций, волонтеры и общественники.

Главная цель объединения — сохранение политического и культурного наследия, а также продвижение и реализация идей господина Жириновского.

На учредительном собрании, которое прошло 3 октября в Университете мировых цивилизаций, носящем имя бывшего лидера ЛДПР, делегатам из 60 регионов показали фрагменты интервью Владимира Жириновского разных лет. Подборка оказалась неожиданной: вместо знаменитых пророчеств политик рассказывал о детстве и показывал «места боевой славы». «Вот здесь мы повесили кошку. Вот там ее поймали, из того подъезда она выскочила, здесь был сарай, и сожрала голубя… Мы ее поймали, сюда повесили, и камнями»,— вещал с экрана основатель ЛДПР.

Собрание открыл Леонид Слуцкий, патетично объяснивший смысл происходящего: «Мы обязаны не сужать Жириновского до партии. Жириновский — эпохальное, планетарное явление. И "Блок Жириновского", который мы сегодня создаем, это память, это его большая культурная миссия». По мнению председателя ЛДПР, господин Жириновский «во многом является лицом русской цивилизации не по крови, опять же, а по духу». Господин Слуцкий выразил уверенность, что движение имеет «мощные перспективы возрастания, расширения и масштабирования своей деятельности», а также пообещал, что в его рамках появится много образовательных, гуманитарных и исследовательских проектов. Завершил речь он призывом «поддерживать глобального Жириновского, который продолжает жить в каждом из нас».

Следом по традиции выступили видные либерал-демократы.

Замруководителя высшего совета партии Алексей Островский заявил, что масштаб личности Владимира Жириновского «выходит за рамки четырех букв ЛДПР».

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отметил, что имя покойного лидера партии до сих пор можно найти буквально повсюду — от названий улиц до названия круизного лайнера. Наконец, Александр Курдюмов назвал господина Жириновского «самым мощным и лучшим политиком современности», который написал столько предсказаний, что «хватит еще лет на пятьсот».

После торжественных речей участники собрания избрали господина Курдюмова председателем «Блока Жириновского», а также определились с составом его федерального совета и контрольно-ревизионной комиссии. Кроме того, был утвержден устав, логотип и гимн, который делегаты тут же заслушали стоя.

Интересно, что «Блок Жириновского» уже существовал. Под таким названием в декабре 1999 года либерал-демократы прошли в Госдуму, поскольку партсписок ЛДПР тогда был снят с выборов из-за нарушений со стороны отдельных кандидатов. Действующее законодательство избирательных блоков не предусматривает, поэтому новая организация — это не блок, а «предвыборная политическая технология», целью которой является усиление связи партии с ее покойным лидером, считает политолог Алексей Макаркин: «Голосование за ЛДПР сейчас в большой степени имеет мемориальный характер, люди голосуют в память о Жириновском». Ядерный электорат ЛДПР — это поклонники политика, многие из которых помнят название «Блок Жириновского», подчеркивает эксперт. Кроме того, в следующем году по поручению президента будет отмечаться 80-летие со дня рождения покойного лидера ЛДПР, и в рамках избирательной кампании в Госдуму память о Жириновским будет актуализироваться не только через его юбилей, но и через воссозданный «Блок», резюмирует господин Макаркин.

Ксения Веретенникова