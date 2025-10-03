Министерство обороны Бельгии сообщило о пролете по меньшей мере 15 беспилотников в районе военной базы Эльзенборн. Власти не исключили так называемый российский след, однако признали, что доказательств этому нет. Ранее президент РФ Владимир Путин лично отверг подобные обвинения. Между тем ЕС так и не смог решить, как защититься от новой угрозы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что единство Евросоюза в очередной раз оказалось под вопросом.

Неизвестные, неопознанные дроны не оставляют в покое Европу. Министерство обороны Бельгии сообщило, что по меньшей мере 15 НЛО пролетели над авиабазой Эльзенборн вблизи границы с Германией, куда и направились в дальнейшем. Власти не комментируют принадлежность данных объектов. Так можно понять, что сбивать их никто даже и не пытался. Министра обороны Тео Франкена прямо спросили о происхождении данных объектов, не могли ли они быть российскими. Ответ был такой: возможно, но доказательств нет. Интересно, как их можно найти, если БПЛА улетели в Германию, а потом и вовсе пропали. Ранее аналогичные налеты происходили в Дании, Польше и еще в ряде стран ЕС. В результате был созван экстренный неформальный саммит сообщества, однако на нем так ничего и не решили. Слишком много противоречий. В частности, приводится такой аргумент: дроны угрожают востоку, так почему платить за это должны все остальные, например, южные страны? При этом Виктор Орбан, как всегда, имеет особое мнение. Премьер-министр Венгрии считает, что с Россией лучше не ссориться, это если в общих чертах.

В этой связи нужно напомнить, что уже существует проект под красивым названием «Стена дронов». Он является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии. Суть в том, чтобы развернуть вдоль границы с Российской Федерацией многослойную систему из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Цена вопроса — порядка €1 млрд. Владимир Путин прокомментировал ситуацию следующим образом: «У нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают. Есть определенные, и большой дальности. Но целей там нет, что самое-то главное».

Общий смысл, видимо, такой: европейцы и сами не знают, что у них происходит. Порядка нет, вот и летает в небе не пойми что и не пойми откуда.

Вместе с тем происходящее действительно напоминает продуманную акцию: слишком уж часто они стали появляться. Все идет к тому, что каждому придется защищаться в одиночку. К слову, упомянутый Виктор Орбан пообещал сбивать БПЛА, если их заметят в Венгрии. Приходится повторяться: налицо новое серьезное испытание для Европейского союза. Это тот случай, когда моя хата с краю, ничего не знаю. Проблемы на востоке, почему должны платить другие? А кто-то с Россией ссориться не хочет. А, может быть, эти дроны и не так опасны? Тем временем в Чехии на парламентских выборах может победить «неправильный» для Брюсселя кандидат — партия Андрея Бабиша. В этом случае в полку Орбана-Фицо единомышленников явно прибудет. Впрочем, по обыкновению вперед забегать не будем. Возможно, Брюссель найдет способ сорганизовать участников сообщества в единое целое. Этот аргумент — деньги, которые, как известно, всем нужны. К слову, из ЕС никто не выходит, несмотря на критику его политики.

Дмитрий Дризе