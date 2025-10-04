В Черноземье 5 октября будет дождливо, от +6°С до +18°С

В воскресенье, 5 октября, в регионах Черноземья будет облачно и дождливо. Температура составит от +6°C ночью до +18°C днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток ожидается облачная и дождливая погода. Ночью температура составит до +11°C. Днем — до +17°C.

В Воронеже ночью прогнозируется облачная погода, без осадков. Температура составит до +10°C. Днем тоже будет облачно и пойдет дождь — до +14°C.

В Курске в течение суток синоптики обещают облачную и дождливую погоду. Ночью температура составит до +10°C. Днем — до +16°C.

В Липецке ночью будет облачно, без осадков, до +7°C. Днем ожидаются облачность и дождь, до +13°C.

В Орле в течение суток будет облачно и дождливо. Температура будет варьироваться от +9°C до +17°C.

В Тамбове ночью ожидается облачная погода, без осадков, температура составит до +6°C. Днем прогнозируются облачность и небольшой дождь, до +16°C.

Мария Свиридова