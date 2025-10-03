Главу «Империи сильнейших ведьм» приговорили к двум годам за экстремизм

Ивантеевский городской суд в Московской области приговорил к 2 годам колонии общего режима главу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Алену Полынь (Елена Суликова). Ее признали виновной в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщило подмосковное управление прокуратуры.

Причиной для уголовного преследования Суликовой стала ее книга «Мое имя Полынь». Как указало надзорное ведомство, произведение призывало к ненависти и насилию против священнослужителей традиционных религий. Позже книгу выпустили тиражом около 200 экземпляров, их продавали на одном из маркетплейсов.

О том, что в книге содержались призывы к экстремизму, указали результаты лингвистической судебной экспертизы. Осужденная также признала вину.

Елену Суликову арестовали в июне прошлого года. Дело возбудили после заявления бизнесмена и общественного деятеля Андрея Ковалева. Он утверждал, что фигурантка также продавала курсы о том, как стать ведьмой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Следствие нашло заговор от потомственной ведьмы».

Никита Черненко