Более 2 млрд руб. выделят приграничным регионам на восстановление школ и детсадов

Правительство выделит 2,3 млрд руб. на ремонт школ и детских садов в приграничных регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Эти ресурсы помогут обновить и восстановить детские сады и школы, чтобы дети учились в хороших и современных условиях»,— сказал господин Мишустин на заседании кабмина.

Более 3,6 млрд руб. на строительство школ выделят Мордовии, Татарстану, Чечне и Свердловской области, добавил премьер-министр. На строительство детских садов в Чечне правительство выделило 146,3 млн руб, на модернизацию корпусов и общежитий колледжей в Бурятии, Татарстане и Смоленской области — 154 млн руб.

По данным на апрель 2025 года, в Курской области из-за обстрелов были повреждены 93 объекта образований — 55 школ и 31 детский сад. В августе 2024 года власти Белгородской области сообщали о 143 поврежденных образовательных учреждениях, в том числе о 62 детсадах и 64 школах, шести лагерях и девяти учреждениях СПО.

16 сентября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник говорил, что с начала учебного года ВСУ усилили число ударов по образовательным учреждениям.

Полина Мотызлевская