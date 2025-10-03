В Курске ищут подрядчика для строительства КНС за 117 млн рублей
Управление капитального строительства Курска объявило аукцион по поиску подрядчика на строительство канализационной насосной станции (КНС) на улице Смородиновой за 117,1 млн руб. Это следует из данных портала госзакупок.
Источник финансирования — городской бюджет. До 4 декабря 2026 года подрядчику необходимо заложить фундамент, возвести стены и кровлю, установить оборудование для систем водоснабжения и водоотведения, выполнить работы по благоустройству участка. Гарантийный срок составит пять лет.
Заявки принимаются до 10 октября, итоги подведут 14-го.
В октябре прошлого года торги на строительство КНС в Курске за 89,7 млн руб. выиграло местное ООО «Промстрой» Евгения Косматых.