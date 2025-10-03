Есть еще порох в новостройках

Вслед за заводом «Машиностроитель», который построит для своего персонала жилье, возведением многоквартирного дома планирует заняться и Пермский пороховой завод. Дом для сотрудников ППЗ предполагается возвести в Кировском районе, на ул. Чистопольской, 24, на месте снесенного противотуберкулезного диспансера. По сведениям «Ъ-Прикамье», объект будет строиться с помощью механизма «приоритетный инвестпроект». Планируется, что квартиры в доме предприятие будет также сдавать работникам в наем. В холдинге «Технодинамика», управляющем пороховым заводом, проект не комментируют. Эксперт говорит об актуальности вопроса набора новых кадров на промпредприятия и констатирует, что привлекать квалифицированных специалистов на заводы можно предоставлением жилья.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», Пермский пороховой завод (ППЗ) планирует построить в Кировском районе города жилой дом для своих сотрудников. Для возведения этого объекта краевые власти могут предоставить оборонному предприятию земельный участок в микрорайоне Чистопольский, находящийся в собственности Пермского края. Территория расположена на ул. Чистопольской, 24, недалеко от производственной площадки ППЗ, в квартале, ограниченном Чистопольской, Автозаводской улицами, улицей Худанина и строящимся домом «Бирюза».

По словам собеседника, знакомого с планами порохового завода и краевых властей, территорию для жилого здания могут предоставить оборонному предприятию, если соответствующему проекту завода присвоят статус «приоритетный инвестиционный». Тогда ППЗ получит необходимую площадку в аренду без проведения торгов. Участок могут передать предприятию уже в начале следующего года.

Согласно публичной кадастровой карте, земля в квартале улиц Чистопольской, Автозаводской и Худанина свободная, имеет площадь 2,05 га. Вид разрешенного использования территории на ул. Чистопольской, 24,— под существующее здание противотуберкулезного диспансера. Вблизи площадки под предполагаемое строительство находятся жилые дома, детский сад №111, административные и производственные здания. По сведениям Kartoteka.ru, ранее по этому адресу располагался краевой противотуберкулезный диспансер №2.

По данным «Ъ-Прикамье», в указанной локации предполагается разместить несколько жилых разновысотных корпусов, общая площадь квартир в них составит 12 тыс. кв. м. Корпуса будут по 8–9 этажей, а рядом с ними появится сквер.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды для систем реактивной артиллерии, компоненты для зарядов высокоточных ракетных систем. Предприятие находится в управлении холдинга «Технодинамика» (входит в периметр ГК «Ростех»).

«Ъ-Прикамье» обратился с запросом о строительстве жилого дома в холдинг «Технодинамика», но к моменту выхода публикации ответа не получил.

Источник в промышленной среде пояснил, что на пороховом заводе действительно рассматривают варианты обеспечения персонала жильем. В частности, предполагается реконструировать бывшую гостиницу «Юбилейная» на ул. Кировоградской, 14. Ранее имущественный комплекс «Юбилейной» входил в активы завода, но несколько лет назад ее передали краевому ГУФСИН. Теперь ГУФСИН вернуло пороховому заводу недвижимость на ул. Кировоградской, 14, и ее планируется перепрофилировать под жилые помещения для сотрудников ППЗ. Кроме того, руководством завода прорабатывается вопрос о строительстве жилого дома для работников, добавил собеседник.

В пресс-службе губернатора Пермского края сообщили, что правительство региона утвердило введение дополнительных мер поддержки для предприятий оборонно-промышленного комплекса по строительству жилья для сотрудников. Напомним, что с конца 2024 года инвестпроекты предприятий ОПК по возведению жилья для сотрудников могут получить статус приоритетных. Нововведение позволяет предоставлять им на льготных условиях, без проведения торгов, участки для строительства жилья персоналу. Предприятия должны обеспечить выкуп сотрудниками не менее 70% построенных площадей. По предложению губернатора Дмитрия Махонина в дополнение к ранее предусмотренному выкупу жилья оборонные предприятия получат возможность предоставлять построенные квартиры работникам в наем. Эти меры поддержки должны расширить возможности организаций ОПК по обеспечению кадровой базы.

Председатель пермского отделения ОООП «Деловая Россия», член краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата Дмитрий Теплов подчеркнул, что вопрос привлечения сотрудников актуален для промпредприятий. «Сегодня многие заводы вкладывают средства в обустройство социальной сферы. Рост потребности в персонале наблюдается у таких предприятий, как Пермский пороховой завод, и эта потребность может измеряться тысячами людей дополнительно. Квалифицированных специалистов нужно чем-то привлекать, и этой мерой может быть предоставление жилья, почему бы и нет?» — рассуждает Дмитрий Теплов.

Сейчас строительство предприятиями жилья для своих сотрудников в качестве приоритетного инвестпроекта — востребованный механизм. В то же время для обеспечения работников ОПК квадратными метрами предприятиям вовсе не обязательно брать на себя функции застройщика, уверен эксперт. Заводы могут наладить взаимодействие с профессиональными девелоперами, которые возводят дома поблизости от конкретного производства. Совместно стороны разработают корпоративные программы, позволяющие работникам получить жилье в домах этих застройщиков, резюмирует председатель пермского отделения «Деловой России».

Евгения Ахмедова, Дмитрий Астахов