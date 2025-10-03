Усадьба настроилась на рекорд

Самая дорогая усадьба в Москве продается за 9 млрд руб., об этом “Ъ FM” рассказали в компании NF Group. Речь идет об объекте в Орлово-Давыдовском переулке, в районе станции метро «Проспект Мира», площадью 5 тыс. кв. м. с участком в 2 га. В агентстве элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры» уточняют, что в сумму лота не включены траты на внутреннюю отделку и инвестиции в объект. На это потребуется дополнительно почти 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Такой лот — большая редкость на столичном рынке недвижимости, говорит старший консультант по особнякам NF Group Нина Уколова: «Такие объекты в продаже в готовом виде практически не появляются на рынке. Стоимость сделки эквивалентна $110 млн. Прилегающая территория — это земельный участок площадью 2 га, на нем располагается парк, который компания-застройщик с очень большой любовью и аккуратностью восстановила. Там высадили старые большие деревья и воссоздали парк по историческим справкам.

Объект получился очень красивый. Там находится несколько строений: основной дом, дом приемов, гостевой дом и хозяйственные постройки. Наверное, это первая комплексная реконструкция этого здания с момента постройки.

Его восстановили по старым чертежам под бдительным надзором департамента культурного наследия. Достаточно много сохранилось артефактов, которые опять же восстановили по старым эскизам. Например, на зданиях восстановили мозаичное панно и очистили всю кирпичную кладку».

По данным компании «Ашихмин и партнеры», на рынке наиболее интересны усадьбы площадью 2-5 тыс. кв. м. Участки могут быть от 30 соток до 2 га, а цены на них начинаются примерно от 4 млрд руб. Однако ежегодно продается всего несколько таких объектов, рассказал “Ъ FM” генеральный директор и управляющий партнер «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин: «Подобные уникальные объекты находятся на пике московского и подмосковного рынка жилой недвижимости, поэтому и предложения, доступные к продаже, как правило, единичны, и в моменте их число не превышает десятка. Исходя из этого, и количество сделок, которое ежегодно совершается с такими ультрадорогими объектами, составляет две-три, не больше пяти сделок в год.

Основной целевой аудиторией для подобных ультрадорогих объектов являются бизнесмены топового уровня, которые приобретают их в качестве частных резиденций. Также не исключена продажа подобного объекта крупной корпорации для организации корпоративного дома приемов. И третье возможное направление использования — для бизнес-целей, например, для организации фешенебельной клиники.

Процесс покупки такого объекта сложнее, чем обычной квартиры, потому что предметом сделки являются, как правило, несколько строений, зачастую имеющих охранный исторический статус. Также предметом сделки является земельный участок, который может принадлежать текущему собственнику на разных правовых основаниях. Нередко подобные сделки заключаются в формате продажи компании, поэтому перед тем, как заключить договор, потенциальному покупателю необходимо провести скрупулезный аудит деятельности этой компании. Но в целом такие дела на рынке уже не вызывают вопросов».

По данным сайта по продажи недвижимости Osobnyaki.com, особый интерес среди покупателей представляют загородные заброшенные усадьбы. Стоят они дешевле, однако дополнительные расходы потребуются на восстановление объектов. Самые востребованные локации располагаются в ближайшем Подмосковье — это районы Барвихи и Звенигорода.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Астон О'Салливан