«Новая земля» подготовила основу для мастер-плана Ростова-на-Дону

Татарстанское ООО «Новая земля» подготовило стратегию пространственного развития Ростова-на-Дону, которая станет частью будущего мастер-плана донской столицы и агломерации. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на управляющего партнера и сооснователя компании Григория Соломина.

Господин Соломин уточнил, что организация не занималась созданием полноценного мастер-плана, так как это масштабная комплексная работа. Стратегия пространственного развития представляет собой один из компонентов будущего документа, посвященного созданию инфраструктуры, удобной для людей.

«На следующем этапе, когда будет разрабатываться мастер-план, этот документ должен быть компонентом большой комплексной работы»,— пояснил разработчик.

Управляющий партнер подчеркнул: «Важнейший элемент развития в современном городском планировании — это создание прозрачной, понятной градостроительной политики. Мы хотели обратить внимание региональной власти на то, что город испытывает огромные проблемы, связанные с экстенсивным развитием».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Ростов-на-Дону в составе агломерации вошел в перечень из 200 городов, для которых в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будут созданы мастер-планы.

Валентина Любашенко