Самарское УФАС признало ненадлежащей рекламу, предлагавшую «обнулить кредиты»

Самарское УФАС признало ООО «Финлекс» признано нарушившим ч. 7 ст. 5 ФЗ «О рекламе» из-за рекламы на сайте одного из электронных СМИ. Информация размещена в базе решений ведомства.

В объявлении утверждалось, что жителям Самары разрешено обнулить кредиты через сайт организации. Реклама была помечена как коммерческая. Отмечается, что утверждение «В Самаре гражданам разрешили обнулить все кредиты…» противоречит нормам гражданского законодательства.

Обращение в УФАС было подано гражданином через платформу «Госуслуги. Решаем вместе».

Андрей Сазонов