В Москве с начала года 1,4 тыс. иностранцев получили предписания о выдворении

С начала 2025 года в отношении 1,4 тыс. иностранных граждан, проживавших в Москве, были приняты решения о выдворении за различные правонарушения. 450 из них уже депортированы. Такие данные приводит пресс-служба пресс-служба московской полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кроме того, за прошедший период 32 человек лишили российского гражданства, 20 из них — за особо тяжкие преступления (убийство, похищение, изнасилования, оборот наркотиков и др.).

Всего в сфере миграции было выявлено 58 тыс. правонарушений, 15 тыс. их них — связаны с правилами въезда в страну либо режима пребывания. Также полицейскими было зафиксировано 3,7 тыс. фактов фиктивной постановки иностранцев на учет по подложным документам. В суд с начала года направили более 2,4 тыс. уголовных дел о незаконной легализации иностранцев, 170 дел об организации незаконной миграции.

Полина Мотызлевская