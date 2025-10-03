В Невинномысске директора фирмы подозревают в мошенничестве при ремонте дорог

В ходе проверки, проведенной прокуратурой и УФСБ России по Ставропольскому краю, установлено мошенничество при исполнении муниципального контракта на ремонт дорог в Невинномысске, сообщает пресс-служба полиции Ставрополья.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

41-летний директор ООО заключил с администрацией города контракт на ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог, однако внес в официальные акты недостоверные сведения об объемах выполненных работ. В частности, подрядчик не установил более километра бордюров, несмотря на отражение этих работ в документах. Путем фальсификации директор получил оплату, причинив бюджету ущерб около 2,5 млн рублей. При этом ущерб уже возмещен в полном объеме.

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве, с целью установления всех обстоятельств преступления и возможных соучастников.

Станислав Маслаков