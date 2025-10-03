Путин вручил госнаграды педагогам участников СВО

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня учителя вручил государственные награды педагогам участников СВО.

Из рук главы государства свою медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил Олег Плесовских, учитель МАОУ Новоселезневской СОШ в Тюменской области. Согласно посту образовательного учреждения во «Вконтакте», при школе существует аллея памяти погибших на СВО выпускников. Ученики СОШ несут почетный караул у стелы, посвященной воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Знаки отличия «За наставничество» получили учительница гимназии №53 в Пензенской области Светлана Степанова и участница организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в Омской области Татьяна Тимкина. Заслуженными учителями России стали педагоги СОШ №24 им. Л.И. Малякова в Псковской области Светлана Магера и СОШ №9 в Ленобласти Зоя Никитина. Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» получил директор МБУДО «Спортивная школа "Бастион"» во Владивостоке Вячеслав Иванов.

При вручении наград Владимир Путин отметил роль педагогов в воспитании учеников, «которые одержали судьбоносные ратные победы» и добивались успехов в науке, спорте и искусстве. «В школе ковалась Победа»,— заключил президент (цитата по ТАСС).

Указ о награждении педагогов был подписан президентом 25 марта 2025 года.