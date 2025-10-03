Тарифы за проезд на Московском скоростном диаметре проиндексируют 13 октября

С 13 октября изменятся цены на Московском скоростном диаметре (МСД), сообщили в столичном дептрансе. Стоимость проезда по каждому из девяти участков вырастет с 7 до 10 руб. или с 63 до 90 руб. за проезд по всей дороге.

МСД — 68-километровая трасса, связывающая север, восток и юг города. Движение по основному ходу открыто в сентябре 2022 года, с тех пор городские власти поэтапно вводят в строй новые участки. Южная часть МСД еще достраивается. Ежедневно диаметром пользуется более 400 тыс. автомобилистов.

Платный проезд на МСД власти ввели с 15 февраля 2025 года для регулирования трафика. Режим действует только в самые загруженные часы - с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Сначала проезд по одному участку стоил 5 руб., с 1 июня – 7 руб. 13 сентября запланирована вторая индексация.

В дептрансе напоминают, что для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд бесплатный. Автомобилистам рекомендуется оплачивать проезд на msd.mos.ru, через приложение «Парковки России», на «Госуслугах», в приложениях «Яндекс Карты» и «Навигатор», а также в приложениях банков, где указаны данные об автомобиле.

Иван Буранов