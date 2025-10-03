В Черноземье 4 октября будет прохладно, от +4°С до +17°С

В субботу, 4 октября, в регионах Черноземья будет прохладно, без осадков. Температура составит от +4°C ночью до +17°C днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно, без осадков, +7°C. Днем при +19°C — облачно с прояснениями, без осадков.

В Воронеже в течение суток ожидается облачность, без осадков. Ночью температура составит +6°C, днем — +19°C.

В Курске в темное время суток будет облачно, +5°C. Днем — облачно с прояснениями, +17°C. Осадков не ожидается.

В Липецке и днем, и ночью будет облачно, без осадков. В темное время суток температура составит +4°C, в светлое — +16°C.

В Орле ночью синоптики прогнозируют облачность, без осадков, +4°C. Днем возможна переменная облачность, без осадков, +17°C.

В Тамбове на протяжении суток ожидается облачность, без осадков. Ночью температура составит +4°C, днем — +16°C.

Кабира Гасанова