The Times: Северная Корея пыталась монетизировать свадьбу Чарльза и Дианы

Власти КНДР в 1981 году пытались нажиться на свадьбе будущего короля Карла III и Дианы Спенсер. Спустя два месяца после свадьбы в Северной Корее были выпущены почтовые марки, посвященные этому событию. Как сообщает The Times, марки были выпущены не для внутреннего потребления, а для продажи богатым коллекционерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

По данным газеты, марки случайно увидел британский дипломат, работавший в Пекине: он нашел упоминание о серии в англоязычном издании, распространявшемся правительством КНДР. Судя по архивным документам, дипломаты попытались приобрести марки для знаменитой королевской филателистической коллекции в Букингемском дворце, считающейся одной из самых полных коллекций марок в мире. Тем не менее от этой идеи пришлось отказаться: они смогли найти их в продаже только в составе более широкой коллекции, посвященной свадьбе. Цена коллекции — £600 показалась дипломатам запредельной.

По информации газеты, Министерство связи КНДР еще дважды выпускало марки, посвященные принцу и принцессе. В 1982 году была выпущена серия в честь первой годовщины свадьбы. В том же году были выпущены марки, посвященные рождению принца Уильяма и 21-летию принцессы Дианы.

Андрей Келекеев