В Китай из Бурятии экспортировано 58 тонн лекарственных трав

С начала года Бурятия отправила в Китай 58 тонн лекарственных трав, аттестованными экспортерами выступили восемь предприятий. Такие данные были оглашены на всероссийском совещании по производству БАДов с участием главы Минсельхоза России Оксаны Лут, находящейся в Бурятии с рабочим визитом.

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии уточняет, что из республики экспортируются определенные виды растений. В их числе астрагал монгольский, родиола, плоды лимонника китайского и кора корня ясенца.

Отмечается также, что в ходе совещания были обсуждены «нормативное правовое регулирование БАД», их сырьевое обеспечение и производство, а также состояние рынка фитопродуктов в России.

Влад Никифоров, Иркутск