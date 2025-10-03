Ставрополье вошло в число самых привлекательных регионов для пожилых туристов

Поездки россиян старшего возраста растут быстрее, чем у других категорий путешественников. Согласно исследованию Сбербанка, в первом полугодии 2025 года жители страны старше 55 лет совершили 18,5 млн туристических поездок, что на 13% больше, чем годом ранее. Наиболее востребованными регионами оказались Ленинградская и Московская области, а также Ставропольский край.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Южное направление пользуется устойчивым спросом у пенсионеров и работающих граждан старшего возраста: исследование отмечает, что более трети россиян старше 55 лет хотя бы раз в год выбирают для поездки юг страны. В Ставрополье туристов привлекают климат, развитая санаторная база и доступность поездок. Чаще всего граждане отправляются в путешествие на 10 дней и более, выбирая для отдыха весну или осень. По данным банка, такие поездки совершаются преимущественно с семьей или близкими друзьями.

Средние ежедневные расходы туристов старшего возраста в этом году увеличились на 10,3% и стали выше прошлогодних значений. Дополнительные траты приходятся на оздоровительные и санаторные процедуры, образовательные программы, специализированное питание и культурные активности.

Исследование зафиксировало рост интереса к внутреннему туризму среди поколения 50–75 лет. Для этой группы путешествия стали частью личного комфорта и важной альтернативой дачным поездкам и досугу на природе.

Станислав Маслаков