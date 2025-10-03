Украшения сомнительной ценности

Каждое пятое ювелирное украшение в стране — подделка или контрафакт. Об этом “Ъ FM” рассказали опрошенные игроки рынка. В денежном выражении это порядка 56 млрд руб., пишут «Известия». Отчасти такой объем связан с системой маркировки товара в стране: не все компании успели зарегистрировать изделия по новым правилам, рассказал “Ъ FM” эксперт журнала «Экспо-ювелир» Виктор Субботин.

По словам Виктора Субботина, на рынке остается доля изделий, которые не соответствуют заявленным характеристикам: «Имеется в виду маркированный и немаркированный товар. Сейчас у нас законодательство в области ювелирного производства достаточно ужесточилось в последние год-два. Все украшения обязаны проходить через Федеральную пробирную палату, так было всегда. А сейчас дополнительно они фиксируются еще и в ГИИС ДМДК, всероссийской системе для отслеживания. И, может быть, был сделан замер именно по тому, какое количество украшений продано и какова разница с тем количеством, что прошло именно через эту систему учета. Просто существует старый ассортимент, который на прилавках магазинов уже находится довольно давно. И он мог быть не отправлен на маркировку, а продажи, соответственно, осуществлялись.

Кроме того, есть доля рынка, связанная со вставками в ювелирных украшениях. То есть существует разные способы, как представить, допустим, сапфир искусственный в украшении. По сути, это может быть фианит, подкрашенный под сапфир. Но заявляется, например, что это является драгоценной вставкой. Я общался с экспертами, которые занимаются продажей приборов оценки ювелирных вставок. Они считают, что примерно до 20-30% бриллиантов, которые закупаются, не соответствуют заявленным характеристикам и попросту могут являться стеклом. От 3% до 5% вполне может быть изделий с неверной пробой. Речь идет о пустотелых украшениях, внутри которых находится пластик, а заявлено это все, допустим, по весу, как золото».

Для борьбы с продажей немаркированного товара Минфин собирается обязать магазины размещать «памятку потребителя» о способах проверки украшений, пишут «Известия» со ссылкой на источники. Существенную часть нелегальных изделий все-таки занимают украшения зарубежных брендов, считает владелец и президент ювелирного дома Cluev Илья Клюев:

«Именно доля совсем уж поддельного товара мизерная. А вот "серый" импорт, я уверен, занимает очень большой объем.

Российский рынок ювелирных украшений не вырос же за последние пару лет, когда ушли западные бренды. Речь шла о 100 млрд руб. минимум, это объем продаж иностранных брендов. Но в том или ином количестве они, конечно, в России реализуются. Если говорить именно про какой-то контрафакт, ненастоящий продукт, то в этом случае слишком много надо подделывать: и коробку, и саму продукцию. Вряд ли они имеют какой-то большой объем. Это же продается частным образом. Вы просто не увидите продукцию Cartier, Tiffany, Van Cleef & Arpels просто потому, что ее не импортируют. Выставить ее на полки магазинов, на витрины нельзя. Но есть байеры, их достаточное количество. Вот они занимаются этим частным образом. Какая-то будет переплата, очевидно, по сравнению с тем, если бы это приобреталось где-то в Дубае или Гонконге, но зато никакой головной боли».

За прошлый год общий оборот ювелирного рынка России достиг 281 млрд руб.

Егор Парфенов