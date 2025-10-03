Два пилота погибли при крушении Ан-2 в Красноярском крае

Спасатели обнаружили тело второго пилота самолета Ан-2, который сегодня разбился в Ермаковском районе Красноярского края. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в ГУ МЧС региона.

Инцидент произошел сегодня около 17:00 по местному времени в 40 км от населенного пункта Танзыбей. По данным Западно-Сибирской прокуратуры, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании ООО «Борус», потерпело крушение после выполнения авиационных работ.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение по неострожности смерть более двух лиц). Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию происшествия.

Александра Стрелкова