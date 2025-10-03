Умерла народная артистка России Нина Гуляева

Ушла из жизни актриса МХТ имени А. П. Чехова, народная артистка России Нина Гуляева. Ей было 94 года. О дате и времени прощания будет объявлено позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Нина Гуляева

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Актриса Нина Гуляева

«Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины художественного театра»,— сообщила пресс-служба театра.

Помимо работы на театральной сцене, Нина Гуляева озвучивала фильмы и мультфильмы. Она озвучила Буратино (1959 год) и Чиполлино (1961 год) в одноименных мультфильмах.

Нина Гуляева родилась 18 апреля 1931 года в Москве. В 1954 году окончила школу-студию МХАТ. В том же году ее приняли в труппу МХТ. Заслуженная артистка РСФСР (1963), народная артистка РСФСР (1969). Обладательница спецпремии «Золотая маска».