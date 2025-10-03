Около 1,4 тысячи жителей Удмуртии отправятся на срочную службу в осенний призыв

Из Удмуртии во время осенней призывной кампании около 1,4 тыс. молодых людей планируют отправить на срочную службу, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Призывать будут юношей 1995-2007 годов рождения. Первая отправка призывников назначена на 15 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

С 1 октября по 31 декабря будут работать 30 призывных комиссий в районах и одна республиканская. Осенний призыв действует с использованием «Единого реестра воинского учета». Повестки будут приходить в электронном виде и считаться врученными через семь дней после публикации в разделе о них. У призывника будет 20 дней для появления в военном комиссариате.

«Также, как и в предыдущие призывные кампании, военнослужащие по призыву для участия в спецоперации направляться в зону проведения СВО не будут»,— подчеркнул военный комиссар республики Рустам Маликов

Сейчас срок действия решения призывной комиссии об отправлении гражданина в армию увеличен до одного года. Ранее оно действовало только в рамках одной призывной кампании. «Это позволит молодым людям, которые не смогли по уважительной причине, например, из-за болезни, отправиться на службу после вынесения соответствующего решения призывной комиссией пойти служить в ходе следующей призывной кампании»,— добавил Рустам Маликов.