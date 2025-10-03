Татарстанские писатели вошли в Союз писателей России

Союз писателей Татарстана официально присоединился к Союзу писателей России. Решение об объединении было принято на внеочередном съезде татарстанской организации, который прошёл в театре имени Карима Тинчурина в Казани. До этого момента региональный союз оставался единственным в стране, не входившим в федеральное объединение. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов.

По словам председателя Союза писателей РТ, поэта Ркаила Зайдуллина, интеграция с общероссийским сообществом открывает новые возможности для татарской литературы. Объединение позволит согласовывать ключевые вопросы с Москвой, при этом региональные вопросы и развитие татарской литературы остаются в компетенции республиканской организации.

Теперь Союз писателей России объединяет около 8,4 тыс. литераторов по всей стране, включая 316 из Татарстана.

Анна Кайдалова