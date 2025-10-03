Финансистам подсчитали доходы

Самые высокие зарплаты в финансовой сфере у инвестбанкиров: от 500 тыс. руб. в месяц в среднем по Москве. Их вознаграждение зависит от того, сколько прибыли сотрудник принесет своей компании. В отдельных компаниях зарплата таких специалистов доходит до 2 млн руб., подсчитал сервис Perforum. В рейтинге самых высокооплачиваемых позиций финансовой сферы на первом месте инвестдиректор, на втором — специалист инвестиционного банкинга, на третьем — трейдер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Причем работодатель ждет от своих сотрудников глубокого вовлечения в основные проекты и личной ответственности за успех, говорит старший консультант подразделения «Бухгалтерия и финансы» консалтинговой компании Get Experts Анна Остроумова: «У компаний меняется подход к финансовым специалистам. Это не просто люди, которые выполняют какие-то определенные операции, это полноценные партнеры для бизнеса. Если говорить про инвестиционное управление: инвестиционный банкинг, фонды прямых инвестиций и хедж-фонды, почему там такие большие зарплаты?

Во-первых, это связано с тем, что специалисты имеют очень качественное и обычно дорогостоящее образование, владеют уникальными знаниями, а фонды и компании стараются таких специалистов к себе привлечь, поэтому поднимают оклад. Во-вторых, таких специалистов в принципе достаточно мало. Западные фонды также очень охотно привлекали российских сотрудников, соответственно, компетентных людей становится еще меньше, и уровень растет. Компании стараются эти кадры вернуть в страну и трудоустроить здесь».

Среди компаний, которые больше всего платят ключевым сотрудникам, оказались хедж-фонды. Но юридически в России таких фирм нет, отмечают «Ведомости». Исследователи отнесли к этой категории структуры, которые создаются под запрос одного или нескольких состоятельных клиентов, как правило, для спекулятивной торговли. Зарабатывают там в среднем 500 тыс. руб. в месяц. Но такие щедрые предложения на рынке труда постепенно остаются в прошлом.

Сейчас работодатели предлагают более умеренные суммы, говорит основатель студии авторских HR-решений Мария Алексеева: «Сейчас происходит трансформация рынков, и действительно есть определенные риски для операционного бизнеса. Конечно, основатели компаний ищут возможности, одна из них — это инвестиции и трейдинг, то есть деньги должны работать. По моим ощущениям, гонка заработных плат завершена. Нефтяная и газовая отрасли сейчас испытывают достаточно серьезный стресс, это вызвано и общей конъюнктурой, и определенными угрозами, которые возникают. Я, наоборот, вижу падение спроса.

Количество кандидатов, которые хотели бы заработную плату от 1 млн руб., не уменьшается, но вакансий становится все меньше, просто потому, что есть определенный ресурс экономии, в том числе внутри компаний».

HR-специалисты отмечают, что финансисты рассчитывают не только на высокий заработок, но и на комфортный график. Большинство хотели бы гибридный вариант — дом и офис. Также они требуют программы обучения, стабильные бонусы и гарантированные льготы.

Светлана Белова