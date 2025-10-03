Ижевск вошел в пятерку крупных городов РФ по числу «квадратов» за маткапитал

Ижевск занял пятое место в рейтинге крупных городов РФ по количеству кв. м на вторичном рынке недвижимости, которые можно будет приобрести за материнский капитал в начале следующего года. Выплата увеличится на 6,8% и составит 737,2 тыс. руб. этих денег хватит на покупку в столице Удмуртии 7 кв. м. такие данные приводит «Циан.Аналитика». Следовательно, «квадрат» в Ижевске оценивается в 105,3 тыс. руб.

Для сравнения, больше всего кв. м можно приобрести в Ульяновске и Оренбурге — 7,8 и 7,6 «квадратов» соответственно. Самый низкий показатель традиционно в Москве: увеличенный маткапитал позволит купить в столице 1,9 кв. м. жилья на «вторичке». в среднем по крупным городам РФ — 5,5 кв. м.

«Цены на вторичке растут сейчас на уровне +6% в год. То есть в большинстве крупных городов покупательная способность маткапитала даже немного увеличится»,— отметила эксперт сервиса Елена Бобровская.

Напомним, в следующем году маткапитал за первого ребенка будет проиндексирован на 6,8%, до 737,2 тыс. руб. Сейчас он составляет почти 690,3 тыс. руб. (+9,5% год к году).