СК возбудил дело о надругательстве над гербом РФ в Челябинске

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту надругательства над государственным гербом России (ст. 329 УК РФ). В совершении преступления подозреваются два жителя Челябинска, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей следователи обнаружили публикацию с видео, на котором компания молодых людей, выражаясь нецензурной бранью, разрывает паспорт гражданина РФ, на обложке и переднем форзаце которого воспроизведен герб на геральдическом щите.

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области достаивли к следователю СКР двух горожан 20 и 21 год. С ними проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.