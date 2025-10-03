Минфин предложил обложить НДС импортные товары с маркетплейсов

Минфин России разработал законопроект об уплате НДС при беспошлинном ввозе товаров из ЕАЭС, заказанных через маркетплейсы.

Минфин предложил увеличивать налоговую ставку с товаров электронной торговли каждый год: в 2027 году – 5%, в 2028 году – 10%, в 2029 году – 15%, с 2030 года – 20%.

Налоговыми агентами по проекту признаются иностранные продавцы, а также российские и иностранные торговые площадки. Обязанность взимания НДС ляжет на налоговые органы. Если стоимость товара будет превышать норму для беспошлинного ввоза в €200, он останется в ведении таможни. Сейчас при нарушении лимита взимается пошлина в размере 15% от суммы превышения.