Полина Гагарина, «Золотая карета» и «Первый на Олимпе»

На предстоящей неделе в Челябинске пройдут концерты Лолиты, Полины Гагариной, Михаила Шуфутинского, групп Artik & Asti, «Гудтаймс», «ДМЦ» и «Садко». В театрах представят спектакли «Мой бедный Марат», «Человек летающий, «Душечка», «В лучах», «Золотая карета» и балет «Лебединое озеро». На выставках покажут фотоснимки челябинских казаков, а в кинотеатрах — фильмы «Первый на Олимпе», «Грабитель с крыши» и «Ужастики. Ожившие рисунки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Полина Гагарина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Певица Полина Гагарина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Концерты

В «МТС Live холле» 7 октября выступит певица Лолита. Гости концерта смогут услышать в живом исполнении хиты «Ориентация», «Шампанское», «Шпилька-каблучок», «Титаник», «Грустная танцую» и новые треки артистки. Стоимость билета от 4 тыс. до 10 тыс. руб. 18+

В «Максимилианс» 7 октября состоится выступление группы «Гудтаймс». Ее стиль представляет смесь панк-рока, хип-хопа и духовой музыки. Группа отправляется в осенний тур, чтобы презентовать новый альбом. Стоимость билета – от 2,2 тыс. до 5 тыс. руб. 18+

В клубе Ozz 8 октября пройдет концерт группы «ДМЦ» («Дороги меняют цвет»). Она презентует программу «Не прислоняться!» для презентации нового одноименного альбома. Стоимость билета от 1,7 тыс. до 2,6 тыс. руб. 16+

В «МТС Live холле» 8 октября выступит певица Полина Гагарина с новой программой «Навсегда», включающей инсталляции и световое шоу. В нее вошли песни, отражающие разные периоды творчества артистки. Кроме того, гости концерта смогут услышать треки из нового альбома и хиты. Стоимость билета от 4,5 тыс. до 11 тыс. руб. 6+

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 9 октября пройдет выступление Ростовского симфонического оркестра с главным дирижером Антоном Шабуровым. В программу вошли увертюра к опере «Летучий голландец» Рихарда Вагнера, концерт для скрипки и виолончели с оркестром Йоганнеса Браймса, симфония №1 Яна Сибелиуса. Стоимость билета от 1,2 тыс. до 2,5 тыс. руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Михаил Шуфутинский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Певец Михаил Шуфутинский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В «МТС Live холле» 9 октября выступит Михаил Шуфутинский с программой «Шансон 77», посвященной дню рождения артиста. Со сцены прозвучат такие хиты, как «Третье сентября», «Еврейский портной, «Наколочка», «Марджанджа» и другие. Стоимость билета от 2,9 тыс. до 11,5 тыс. руб. 12+

Во Дворце культуры железнодорожников 9 октября состоится концерт группы «Садко», приуроченный к 15-летию коллектива. Трио, которое исполняет народные песни, представит новую программу «Для тебя». Стоимость билета от 3,2 тыс. до 4,2 тыс. руб. 6+

Во дворце спорта «Юность» 10 октября пройдет концерт группы Artik & Asti. С января 2022 года коллектив гастролирует и выпускает песни в новом составе. Тогда к группе присоединилась солистка Seville. Коллектив выступит в Челябинске с самыми известными песнями дискографии, в том числе исполнят «Гармонию», клип на которую набрал более 100 млн просмотров. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 8 тыс. руб. 12+

Спектакли

В Камерном театре продолжается фестиваль-конкурс драматических театров «Камерата». 4 октября представят спектакль «Мой бедный Марат», повествующей о встрече, любви и дружбе трех подростков во время блокады Ленинграда. Большое количество постановок также покажут 5 октября. В этот день в афише запланирован спектакль «Человек летающий» о пути главного героя к мечте и победе над страхами, несмотря на множество препятствий. Также зрители увидят спектакль «Душечка» по одноименному произведению Антона Чехова, спектакль «В лучах», посвященный истории жизни ученой Марии Склодовской-Кюри. В рамках фестиваля покажут «Счастье мое» по одноименной пьесе Александра Червинского о супругах, чье счастье в напряженное послевоенное время оказалось не таким, каким они ожидали. Стоимость билета на спектакли от 700 до 2 тыс. руб. 16+

В программу «Камераты» на 7 октября включили постановку «Хорошо жить» на основе произведения «Кому на Руси жить хорошо» Николая Некрасова, она рассказывает о жизни одного из персонажей поэмы — Матрены Тимофеевны. Также покажут спектакль «Станционный смотритель» по повести Александра Пушкина. Стоимость билета от 700 до 2 тыс. руб. 16+

В Новом художественном театре 10 октября пройдет премьера спектакля «Золотая карета». Постановка рассказывает о том, как отголоски войны влияют на судьбы молодого поколения и отражаются в жизнях людей, прошедших войну. Стоимость билета от 500 до 600 руб. 16+

Во Дворце культуры железнодорожников 10 октября представят балет «Лебединое озеро». На сцене развернется классический сюжет о девушке Одетте, проклятой колдуном и ставшей лебедем, и влюбившимся в нее принце Зигфриде. Стоимость балета от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. руб. 6+

Выставки

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Нагайбак», посвященная коренному народу, проживающему в Челябинской области. В их этносе смешались черты культур татар, русских, ногайцев. На выставке представят фотоснимки местных казаков, в том числе начала ХХ века. Вход бесплатный. 6+

Кино

В челябинских кинотеатрах с 9 октября можно посмотреть фильм «Первый на Олимпе». Юный блокадник Юра Токалов возвращается в спорт после войны. После встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у него открывается второе дыхание, и он начинает жить заново. Победы даются нелегко, однако у Юры есть цель — попасть на Олимпиаду в Хельсинки. Главную роль сыграл Глеб Калюжный. Фильм основан на реальных событиях. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Кирстен Данст

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актриса Кирстен Данст

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В кинотеатрах Челябинска 9 октября в прокат выйдет фильм «Грабитель с крыши». Джеффри Манчестер, прозванный «грабителем с крыши», сбегает из тюрьмы. Он обнаруживает неожиданное убежище в магазине игрушек, где ему удается укрыться на некоторое время. Однако все меняет его влюбленность в очаровательную сотрудницу магазина. Главные роли сыграли Ченнинг Татум и Кирстен Данст. 16+

С 9 октября в кинотеатрах также можно будет посмотреть фильм «Ужастики. Ожившие рисунки». Рисунки с монстрами десятилетней Эмбер попадают в волшебный пруд, из-за чего все ее творения оживают. Теперь страшные чудища атакуют город, и девочке со своей семьей необходимо их остановить. 12+

Ольга Воробьева