Вымогателю добавили госизмену

Свердловский областной суд приговорил жителя Екатеринбурга Константина Маркова к 13 годам исправительной колонии строгого режима за госизмену. По версии следствия, он передавал персональные данные граждан РФ спецслужбам Украины. В прошлом году он уже получил срок в семь с половиной лет за вымогательство и похищение человека. Его защита от комментариев отказалась.



Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Житель Екатеринбурга Константин Марков обвинялся по ст.275 УК РФ (государственная измена) за передачу в 2024 году персональных данных граждан РФ, которые могли быть использованы в интересах спецслужб иностранных государств. В пресс-службе Свердловского областного суда пояснили, что он передавал информацию за деньги от спецслужб Украины.

Весной прошлого года Константин Марков уже получил срок по ч.3 п. а. ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч.3 п. а. ст. 163 УК РФ (вымогательство). Его осудили на семь с половиной лет.

По версии следствия, он входил в преступную группировку, члены которой под видом полицейских вымогали деньги у потерпевших за непривлечение к уголовной ответственности.

В ее составе были: Ренат Ниязов (следствие считает его организатором), Глеб Белых, Константин Марков, Глеб Васильев (сотрудник Росгвардии) и Семен Шолев. Банда действовала в сентябре 2022 года в Ленинском и Академических районах Екатеринбурга. В деле значатся два эпизода.

Первый произошел 5 сентября 2022 года. Осужденные подбросили пакетик с веществом, имитирующим наркотики, в автомобиль Hyundai Solaris, который принадлежал знакомому одного из членов банды. Глеб Васильев, представившись сотрудником полиции, обыскал машину вместе со злоумышленниками. Найдя пакетик с веществом, фигуранты стали требовать от потерпевшего 250 тыс. руб., которых у жертвы не оказалась. Они отпустили его с обязательством выплатить долг, попутно забрав Hyundai Solaris в качестве залога.

Второе преступление они совершили 5 сентября 2022 года. Константин Марков предложил жителю Ижевска работу курьера по доставке наличных денег и назначил встречу у дома на ул. Павла Шаманова. Там потерпевший забрал деньги у матери одного из осужденных. Сразу после Глеб Белых, Глеб Васильев и Семен Шолев подошли к нему и стали угрожать возбуждением уголовного дела за кражу денег у пожилой женщины. После они вывезли его на пустырь, стали избивать и требовать 500 тыс. руб., которых у жертвы не было. Тогда у него забрали золотую цепочку с крестом стоимостью 151 тыс. руб. Потерпевшего спасли мимо проезжающая машина полиции.

Все участники группировки осуждены на сроки от 7,5 до 11 лет колонии строгого режима.

По делу о госизмене Константину Маркову судья назначил по совокупности преступлений и наказаний 13 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом 320 тыс. руб. и последующим ограничением свободы сроком на два года.

Прокурор и адвокат от комментариев отказались.

Артем Путилов