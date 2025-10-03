Донские виноделы получат почти 100 млн рублей господдержки в 2025 году

Ростовская область направит почти 100 млн рублей из бюджета на развитие виноградарства и виноделия в 2025 году. Об этом сообщили в региональном заксобрании со ссылкой на вице-спикера, председателя комитета по аграрной политике Вячеслава Василенко.

«Мы понимаем, что Донскому региону не просто конкурировать с другими субъектами, где виноделие более развито и носит масштабный характер. Однако наши автохтонные сорта — визитная карточка Ростовской области»,— отметил господин Василенко.

По словам вице-спикера, отрасль виноградарства на Дону обладает серьезным потенциалом, но существует ряд проблем.

«В 2025 году погодные условия — такие как заморозки и засуха — повлияли на количество урожая. Поэтому нам необходимо продумать, какую дополнительную поддержку мы можем оказать нашим виноделам. Кроме того, необходимо стимулировать закладку новых виноградников современными, устойчивыми к болезням сортами, а также внедрять передовые технологии возделывания»,— сказал вице-спикер.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что производство готовой винодельческой продукции в Ростовской области в январе-июле 2025 года выросло на 21% до 2,88 млн бутылок, а виноматериалов — на 30%. Производители вина в регионе за этот период реализовали 2,59 млн бутылок, что на 10% больше, чем годом ранее.

Валентина Любашенко