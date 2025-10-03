В Великобритании объявлен траур в связи с терактом в Манчестере

В Великобритании объявили день траура после теракта возле синагоги в Манчестере. 2 октября мужчина наехал в толпу на автомобиле, а затем с ножом накинулся на людей. Погибли два человека.

Как передает Sky News, спикер Палаты общин Линдси Хойл распорядился, чтобы флаги на всех правительственных зданиях Британии были приспущены до 20:00 пятницы. Телеканал также сообщил, что премьер-министр Кир Стармер вместе с супругой посетил место нападения. Они встретились с полицией Манчестера и представителями еврейской общины.

Как заявляла полиция Британии, нападавшим может быть 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами. Его застрелили полицейские.