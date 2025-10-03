В Магнитогорске реконструируют очистные сооружения на левом берегу реки Урал

В 2026 году в Магнитогорске планируют начать реконструкцию очистных сооружений на левом берегу реки Урал. Челябинская область стала одним из регионов, получивших поддержку по федеральному проекту «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». Информация об этом размещена на сайте Минприроды РФ.

Завершить работы необходимо не позднее 1 декабря 2030 года.

«Со следующего года начинаем крупную реконструкцию второй станции на левом берегу. Мы фактически применим опыт, полученный в Челябинске на подобных крупных объектах»,— прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время инспекции объектов реконструкции очистных сооружений Челябинска.

Реконструкцию правобережных очистных сооружений реки Урал в Магнитогорске завершили в июле 2024 года.