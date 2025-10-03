Михаил Шуфутинский, Лолита и Полина Гагарина

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Лолиту, Михаила Шуфутинского и Полину Гагарину. В музеях — посетить выставку экспонатов Эрмитажа, посвященных охоте, экспозицию «Император Александр I и Отечественная война 1812 года», арома медиацию по выставке «Я последняя пятилетка». На театральных площадках — посмотреть спектакли «Щелкунчик», «Странствия Буканушки», шоу «Уральских пельменей». В кино — увидеть фильмы «Выход 8» и «Мунк в аду». А лекторы расскажут о загадках Агаты Кристи и режиссерских и музыкальных особенностях Дэвида Финчера. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Певица Лолита

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Концерты

В МТС Live Холле 5 октября выступит Лолита. Зрителей ждет «двухчасовое очень личное общение», в котором каждый пришедший становится участником шоу. В программе — хиты «Пошлю его на», «Ориентация», «Шпилька-каблучок», «Шампанское». Билеты — от 6 тыс. до 9,5 тыс. руб.

В баре Syndrome 5 октября выступит группа «Авангард Леонтьев» с концертом в честь своего десятилетнего юбилея. Группа экспериментирует со звуком и текстом композиций, из-за чего обрела свою узнаваемость. На сцене прозвучит «лучшее из накопленного» — от живого рока до лиричных композиций. Билеты — от 500 руб.

В ККТ «Космос» 8 октября пройдет концерт Михаила Шуфутинского, на которой он представит новую концертную программу «Шансон 77». Организаторы обещают, что концерт станет «праздником, наполненным желанием жить». Билеты стоят от 11,8 тыс. до 13 тыс. руб.

В Свердловской филармонии 9 октября академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии совместно с женской группой симфонического хора исполнят «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова, симфоническую фантазию Петра Чайковского «Франческа да Римини», а также премьеру в Екатеринбурге симфонической поэмы «Франческа да Римини» Бориса Тищенко. Билеты — от 1,4 тыс. до 2 тыс. руб.

Олег Митяев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 9 октября пройдет концерт бардовских песен Олега Митяева. Среди его известных композиций — «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Изгиб гитары желтой», «Лето — это маленькая жизнь». Аккомпанировать исполнителю будут Леонид Марголин и Родион Марченко. Стоимость билетов — от 1,7 тыс. до 3,1 тыс. руб.

В МТС Live Холле 9 октября выступит Полина Гагарина. Певица представит свое новое шоу «Навсегда», в котором песни сопровождаются инсталляциями и «космическим» светом, а композиции в программе отражают разные периоды творчества артистки. Билеты стоят от 8,5 тыс. до 11 тыс. руб.

В МТС Live Холле 10 октября СмешBand выступит с программой «От винта!». Это яркое театрализованное шоу для всей семьи от композиторов и исполнителей песен в мультсериале «Смешарики». Каждая песня превращается в отдельный спектакль, который помогает погрузиться в мир создания анимации. Билеты — от 1,5 тыс. до 3,8 тыс. руб.

Эрмитаж-Урал

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки и экскурсии

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» откроется выставка «Азарт, игра, развлечение! Охота в произведениях мастеров Западной Европы XVI–XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа». На ней представлены 190 экспонатов, в том числе живопись, графика, скульптура и произведения прикладного искусства, связанные с охотой. Вход на выставку — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

В Доме Поклевских-Козелл (площадка Свердловского областного краеведческого музея) открылась выставка «Император Александр I и Отечественная война 1812 года» из собрания Музея-заповедника «Бородинское поле». На ней представлены экспонаты, которые раскрывают вехи отношений России и Франции, рассказывают о русской императорской армии, раскрывают ход Отечественной войны 1812 года. Билеты — 400 руб.

Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 4 октября пройдет марафон экскурсий «"Рабыня Изаура", "Взгляд", "Поле чудес" — новое телевидение перестройки». Экскурсоводы музея помогут понять, почему истории из сериалов во времена перестройки увлекали сильнее, чем «охота за колбасой», как менялось отечественное телевидение и как оно влияло на жителей того времени. Билеты — 450 руб.

В арт-галерее Ельцин-центра 8 октября пройдет арома медиация по выставке «Я последняя пятилетка. Новое искусство Казани». Парфюмерный эксперт и искусствовед Алиса Новоселова и сотрудник галереи расскажут о синтезе ольфакторного и визуального, а подобранные для выставки ароматы помогут лучше понять современные тенденции искусства Казани и собственные ощущения от него. Вход — 250 руб.

В Ельцин-центре 10 октября открывается выставка «Художник-график —> дизайнер. Рождение профессии», на которой представлено творчество Валерия Акопова, который был связан и с основанием промышленной графики в СССР, и с оформлением Олимпиады-80, при этом был признан за пределами Советского Союза. Вход на выставку свободный.

Дворец молодежи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спектакли и представления

Во Дворце молодежи 5 октября театр «Русский Московский балет» представит балет «Щелкунчик» Петра Чайковского. Балет поставлен Элиной и Антоном Шалиным, ведущие партии исполняют Александр Тарасов и Надежда Иванова. Билеты — от 1,4 тыс. до 3 тыс. руб.

В Свердловской детской филармонии 5 октября пройдет премьера «сказки с оркестром» «Странствия Буканушки». Музыкальная сказка знакомит зрителей с традиционной культурой Урала через музыку композиторов Маргариты Кесаревой, Артема Баринова, Андрея Бызова. Билеты — 250 руб.

Во Дворце молодежи 5 октября театр «Русский Московский балет» представит балет «Лебединое озеро». В спектакле задействованы 30 участников балета, ведущие партии исполняют Александр Тарасов и Надежда Иванова. Билеты стоят от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. руб.

В Ельцин-центре 10 октября театр «Суббота» из Санкт-Петербурга сыграет спектакль «Море» по пьесе Ирины Смагиной. Постановка — о двух влюбленных, которые на берегу северного моря ждут прилива. Море — это метафора их отношений, которые тоже скрывают тайны и не высказанные вовремя чувства. Билеты — от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.

Участник "Шоу Уральские пельмени" Вячеслав Мясников во время выступления

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 10 и 11 октября коллектив «Уральские пельмени» представит шоу «Цементо море». Артисты покажут концерт в родном городе до его телепремьеры. Билеты на него стоят от 4 тыс. до 6,7 тыс. руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра до 14 октября пройдут показы фильма Гэнки Кавамура «Выход 8» на японском языке с русскими субтитрами. Это триллер, главный герой которого заперт в бесконечных переходах метро, где постепенно сходит с ума. Чтобы оттуда выбраться, нужно безошибочно соблюдать правила, иначе придется начинать свой путь с начала. Билеты — 350 руб.

В кинозале Ельцин-центра 9 октября покажут документальный фильм «Мунк в аду» на языке оригинала с русскими субтитрами. Картина Стига Андерсена рассказывает о драматичной жизни художника, чьи картины часто подвергались критике, об истории создания его работ и непростую судьбу коллекции уже после его смерти. Вход — 400 руб.

Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Лекции

В Музее андеграунда 7 октября пройдет лекция философа Михаила Витушко и музыкального обозревателя и журналиста Дмитрия Ханчина «Музыкальный киномир Дэвида Финчера». Авторы расскажут об авторском почерке режиссера, изменении субъектности в его работах и как они дополняются звучанием индастриал-рока. Вход — 400 руб.

В Ельцин-центре 5 октября пройдет лекция Александры Борисенко «Королева детектива и ее тайны», приуроченная к 135-летию Агаты Кристи. Доцент филологического факультета МГУ и преподаватель Школы литературного мастерства расскажет, как писатель сама оказалась в центре нераскрытой загадки, какой из своих домов любила больше всего и почему самую легкую и смешную свою книгу написала во время войны. Вход на лекцию свободный, но необходимо зарегистрироваться.

Подготовила Анна Капустина