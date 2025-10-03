Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о нюансах мастерства ювелиров.

Фото: Okami-san / Wikipedia.org Фото: Okami-san / Wikipedia.org

Недавно я участвовала в паблик-токе вместе с одним из лучших мастеров старинной японской техники мокумэ-ганэ, работающим в Токио Жоме Лабро. Он рассказал вещи, которые совершенно неочевидны даже тем, кто давно знаком с этим искусством. Простое обручальное кольцо ювелир может сделать и за 20 минут, тогда как украшение в технике мокумэ-ганэ требует не меньше недели. Это несравнимо более длительный и сложный процесс. При этом инкрустировать такие изделия очень сложно: поверхность текстурированная, и закрепить на ней камень чрезвычайно непросто. Сама техника редчайшая в ювелирном мире. Чаще работают с недрагоценными металлами, создают интерьерные объекты и оружие, но серьезно заниматься мокумэ-ганэ в золоте способны лишь единицы: несколько мастеров на родине в Японии, пара в США, кто-то в Европе, но в последней уже не на таком уровне.

А еще очень интересен японский подход: первые месяцев девять обучения ты даже не пробуешь работать с металлом, а делаешь себе инструменты. Свой набор мастер должен изготовить сам, а не купить. И еще важная деталь, о которой редко задумываются: украшения из недрагоценных металлов в мокуме-ганэ недолговечны. Медь вступает в реакцию с телом, и со временем цветовой контраст исчезает, исчезает сам рисунок, ради которого эта техника существует. Только работа с драгоценными металлами сохраняет узор и его смысл на века.

Анна Минакова