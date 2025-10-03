«Самым странным получился побег юного прыгуна в воду Сергея Немцанова»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает истории атлетов, которые бежали из СССР.

В наши дни смена спортивного гражданства — это шаг не то чтобы рядовой, но вполне реализуемый. В том, что каждый атлет может сделать в этом вопросе свой выбор, сейчас согласны даже те, кто руководит страной. В СССР подобное можно было сделать, только совершив побег. И находились атлеты, которые решались на столь радикальные меры.

Первым страну покинул знаменитый шахматист Александр Алехин в начале 1920-х. Впрочем, он никуда не бежал, а официально выехал в Германию, потому что женился на гражданке Австрии. А вот гроссмейстер Виктор Корчной в 1976 году действительно сбежал. Он пришел в полицейский участок в Амстердаме и попросил политического убежища. Чуть позже, в 1979-м, то же самое сделали легенды фигурного катания Людмила Белоусова и Олег Протопопов. В тот момент звездам было уже за 30, и на советском льду блистала молодежь, а ветераны работали с Ленинградским балетом на льду, с которым они отправились в Швейцарию и назад уже не вернулись. Белоусову и Протопопова лишили всех наград и пытались вычеркнуть из истории, но в 2014-м они были почетными гостями на Олимпиаде в Сочи.

Самый же резонансный побег совершил хоккеист Александр Могильный в 1989 году. Он не вернулся после чемпионата мира из Швеции и отправился играть в НХЛ. Проблема была в том, что Могильный имел воинское звание. Военная прокуратура выдвинула обвинение — измена Родине. И только развал СССР изменил ситуацию. Кстати, еще один звездный хоккеист, Сергей Федоров, тоже уехал из страны нелегально, но это было уже в 1990-м, и такого скандала, как после побега Могильного, не случилось. Самым же странным получился побег юного прыгуна в воду Сергея Немцанова, который в Монреале в 1976-м сначала попросил политического убежища, дал несколько скандальных интервью, а затем вернулся домой в СССР, где, кстати, после этого даже выступал, в том числе на Олимпиаде-80.

Владимир Осипов