Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о различных практиках, вроде флоатинга и дарк-ретритов, которые помогают снизить стресс и улучшить самочувствие.

Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ

Настоящая тьма перестраивает сознание и перезагружает внутреннее «Я». А восприятие отсутствия света как чего-то пугающего — это всего лишь привычка. На протяжении большего периода истории сумрак был частью повседневной жизни. Сейчас наука исследует, как страх, заставляющий нас включать по ночам свет, перекраивает биологию. Исследования показывают, что чем темнее в спальне, тем реже случаются депрессивные эпизоды. А обзор, опубликованный в июне в журнале Frontiers in Sleep, рассказывает, как наши биологические часы подвержены живительному влиянию настоящей природной ночи.

Терапия с помощью темноты дарит эмоциональную ясность и спокойствие, говорят ученые. Например, на сеансах флоатинга приглушенный свет, а клиенты погружаются в капсулу с насыщенным раствором магниевой соли, испытывая состояние невесомости. После таких практик у испытуемых снижался уровень кортизола, стабилизировалось кровяное давление и улучшались когнитивные функции. Или так называемые дарк-ретриты — уединения в комнатах без единого источника света. Такая сенсорная депривация якобы отключает от внешних раздражителей и позволяет настроиться на истинного себя. Другой эксперимент — с наблюдением за звездами в планетарии — показал, что чем темнее небо, тем сильнее падает стресс у испытуемых.

Споры в научном сообществе о пользе света или необходимости сумрака бесконечны. Одни напоминают о важности витамина D, другие запускают акции вроде Международной недели темного неба, чтобы приглушить экраны телефонов и уличных фонарей, минимизировать световое загрязнение и просто романтично полюбоваться звездами.

