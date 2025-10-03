Сегодня в Уфе завершился Российский энергетический форум. Третий заключительный день был посвящен молодежи. Одним из ярких событий стал квест, организованный генеральным спонсором РЭФ – ООО «Башкирэнерго» для студентов профильных вузов. Он помог участникам не только проверить свои знания, но и получить ценный опыт командной работы и принятия решений в условиях реального времени. Победителей наградили ценными подарками от ООО «Башкирэнерго».

Встреча без галстуков на РЭФ-2025

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Большой интерес у студентов вызвала традиционная встреча без галстуков с руководителями энергокомпаний Башкирии, в том числе, с председателем Правления – генеральным директором ООО «Башкирэнерго» Анатолием Пискуновым. Между ними и молодежью сложился открытый диалог, в котором будущие специалисты получили ответы на вопросы о перспективах развития энергетики, новых технологиях и возможностях карьерного роста.

Заключительной точкой РЭФ стало подведение итогов конкурса на лучшую технологию, оборудование, продукцию и научные разработки. ООО «Башкирэнерго» отмечено дипломом и кубком за лучший дизайн стенда.

ООО «Башкирэнерго»