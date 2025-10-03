Промпроизводство в Курганской области выросло на 21,7%

В Курганской области продолжается рост объемов промышленного производства. По итогам января-августа 2025 года показатель увеличился на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По темпам роста Зауралье занимает первое место среди российских региона, сообщает пресс-служба правительства региона.

Рост произошел за счет обрабатывающего производства, где индекс составил 128,8% по сравнению с январем-августом 2024 года. Добыча полезных ископаемых снизилась на 1,4%, производство в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 15,6%, «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 15,3%.

В январе-августе значительный прирост произошел в производстве электрооборудования (в 3,1 раза), кожи и изделий из нее (на 112,6%), одежды (на 59,9%), не включенных в другие группировки машин и оборудования (на 59,7%), прочих транспортных средств и оборудования (на 34,3%), мебели (на 21,5%), пищевых продуктов (на 9,8%) и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 35,4%).

При этом снизилось производство прочих готовых изделий (на 33%), металлургическое (на 22,8%), прочей неметаллической минеральной продукции (на 15,3%), химических веществ и продуктов (на 14,4%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 13,8%), резиновых и пластмассовых изделий (на 11,5%), а также деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (на 10,6%).