Банк Уралсиб запустил спортивно-оздоровительный проект на маршрутах «Уфимского ожерелья»

Банк Уралсиб запустил пункты проката спортивного инвентаря на маршрутах «Уфимского ожерелья», предоставив жителям и гостям города доступ к оборудованию для активного отдыха. «Уфимским ожерельем» называют сеть городских пешеходных маршрутов в парковых зонах столицы Башкортостана общей протяженностью более 70 километров.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Пункты расположены в лесопарке имени лесоводов Башкирии, на набережной реки Белой, у «Висячего камня», в районе Горсовета и на тропе «Жемчужина Авроры». В летний период будут доступны велосипеды, ролики и палки для скандинавской ходьбы, зимой – коньки и лыжи. На площадках установлены кофейные автоматы. Все точки выполнены в фирменном стиле банка. Для клиентов банка предусмотрена скидка 25% при оплате картой Уралсиба*.

Официальное открытие проекта состоялось 27 сентября в лесопарке имени лесоводов Башкирии. В мероприятии приняли участие заместитель мэра Уфы Ильдар Имамов, исполнительный директор, руководитель Макрорегиона Поволжья банка Уралсиб Марат Мамлеев и заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Никита Щемелинин.

Проект реализован в рамках инициатив банка Уралсиб по поддержке активного образа жизни жителей региона и вовлечению горожан в спортивные и социальные мероприятия. Аналогичные проекты проводятся в других городах Башкортостана.

*Срок акции: с 20.09.2025 по 19.09.2026

