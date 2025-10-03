ФСБ задержала трех жителей Удмуртии по делу о хищении соцвыплат на 14 млн рублей

ФСБ задержала в Удмуртии двоих риелторов и индивидуального предпринимателя (ИП), причастных к хищению 14,5 млн руб. соцвыплат для многодетных семей на улучшение жилищных условий. Об этом сообщили в силовом ведомстве.

В региональном СУ СКР уточнили, что, по данным следствия, две фигурантки-риелторы находили граждан, имеющих право на получение выплат. Обвиняемые оформляли фиктивные договоры купли-продажи на покупку участков, жилых домов и квартир в Вавожском и Сюмсинском районах. Объекты были зарегистрированы на подставных лиц. После этого граждане-получатели выплат брали ипотеку в различных кредитных организациях. Они предоставляли в АО «ДОМ.РФ» документы с ложными сведениями о покупке недвижимости, в дальнейшем получая субсидию.

Также обвиняемые оформляли договоры строительного подряда с еще одним фигурантом — ИП. Эти документы включались в пакет, который получатели господдержки направляли в «Центр жилищных инициатив». После этого сотрудники учреждения перечисляли средства на счет одного из фигурантов в рамках оплаты по строительному подряду. В организованную группу входили жители в возрасте 34, 39 и 42 года.

Деньги по выплатам обвиняемые обналичивали и похищали. Никаких работ по договорам не выполнялось. Часть полученных средств передавалась лицам, получившим субсидию, а часть оставалась у фигурантов. Сумма похищенного из регионального бюджета составила 3 млн руб. Из федерального, следовательно, — 11,5 млн руб. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат, совершенное в особо крупном размере (ст. 159.2 УК). По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.