В муниципальные бюджеты Ставрополья поступило 316 млн рублей от турналога

За первое полугодие 2025 года в муниципальные бюджеты Ставропольского края поступило 316,1 млн руб. от туристического налога. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства туризма и оздоровительных курортов.

Рост поступлений во втором квартале 2025 года составил 53 млн руб., что говорит об увеличении турпотока и эффективности системы. Эти средства направляются на благоустройство парков, ремонт терренкуров и создание новых общественных пространств.

Кроме этого, в ведомстве отметили, что за первые шесть месяцев года восемь объектов в Ессентуках, Кисловодске и Предгорном районе прошли классификацию по включению в реестр объектов туриндустрии.

Наталья Белоштейн