Министр культуры Литвы подал в отставку после вопроса о Крыме

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс уволился по настоянию премьер-министра Инги Ругинене. Его попросили подать в отставку после интервью порталу Lrytas, в котором чиновник не сразу смог ответить на вопрос «чей Крым?». Господин Адомавичюс сначала обвинил журналистку в провокации, но потом все же назвал Крым «оккупированной территорией» Украины, которую сейчас контролирует Россия.

Министр на сегодняшней пресс-конференции заявил, что увольняется не из-за ошибок, а из-за сильного давления на него и его семью. По сообщению же LRT, для главы правительства его выступление в СМИ стало «последней каплей».

Президент Литвы Гитанас Науседа назначил Игнотаса Адомавичюса на должность чуть больше недели назад — 24 сентября. Литовские представители культуры возмутились этому: министра, представителя левой популистской партии «Заря Немана», обвинили в том, что он некомпетентен. Активисты потребовали его отставки и объявили «предупредительную забастовку», которая должна будет пройти 5 октября.