«Атомстройкомплекс» получил награду за вклад в социально-экономическое развитие Урала

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин наградил строительный холдинг «Атомстройкомплекс» за вклад в социально-экономическое развитие региона. Почетный диплом министерства он вручил главе компании Валерию Ананьеву на выставке 100+ TechnoBuild.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс» Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс»

«В этом году мы реализовали два крупных инвестиционных проекта. Новый завод "Теплит" в Сысертском городском округе уже отгружает продукцию — блоки из автоклавного газобетона, которые применяются в многоквартирном и индивидуальном домостроении. В качестве сырья на производстве используется зола уноса Рефтинской ГРЭС, что обеспечивает значительный вклад предприятия в экологическое благополучие региона. Второй инвестиционный проект при поддержке ФРП реализован в Богдановиче, где мы готовим к пуску новую линию по производству эффективного минераловатного утеплителя»,— рассказал Валерий Ананьев. Помимо этого, производственные и строительные предприятия холдинга участвуют в федеральном проекте «Производительность труда», который входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Отмечая значимость вклада компании в свердловскую экономику, Сергей Пересторонин высоко оценил ее интегрированность в промышленную отрасль. На сегодня «Атомстройкомплекс» — единственная в области строительная компания полного цикла, которая имеет собственную производственную базу, парк строительной техники, подрядные мощности и проектный институт. В состав холдинга входит 12 заводов, которые обеспечивают не только собственные стройплощадки, но других застройщиков и поставляют продукцию в соседние регионы.

atomsk.ru