«В центре города девелоперы возводят высокобюджетные комплексы»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о количестве комплексов, площади и стоимости элитного жилья в центральных районах Москвы.

Локация зачастую играет одну из главных ролей при определении класса нового проекта. В центре города, конечно, девелоперы возводят высокобюджетные комплексы. Так, все строящиеся столичные проекты класса «делюкс» расположены в границах Центрального административного округа. Специалисты компании CORE.XP выделили топ-3 районов, в которых сконцентрировано наибольшее количество новостроек сегмента. В начале осени таких новостроек больше всего насчитывается в Хамовниках — 12 комплексов. В этом районе доступно к покупке более 180 лотов класса «делюкс». Их общая площадь — около 30 тыс. кв. м. Здесь же зафиксирована и самая высокая средневзвешенная стоимость за метр — 3 млн руб., а минимальная стоимость сделки составит почти 102 млн руб. за лот площадью 58 «квадратов».

На втором месте — Замоскворечье. В этой локации идет строительство шести проектов, а в реализации заявлено более 250 лотов. Их общая площадь — 34 тыс. кв. м. В среднем квадратный метр в Замоскворечье обойдется в 1,9 млн руб. Квартира площадью 48 кв. м предлагается за 70,4 млн руб. Замыкает тройку лидеров Мещанский район. Здесь пять новостроек, в продаже — 10,5 тыс. кв. м. Их формируют 76 лотов. Средняя стоимость жилого метра в Мещанском районе, как и в Замоскворечье, — 1,9 млн руб., но стоимость сделки выше — 95,3 млн руб. за лот площадью 49 кв. м.

