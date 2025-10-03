Московское предприятие требует с тамбовского «Электроприбора» 31 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск столичного АО «Московский завод "Сапфир"» к местному ПАО «Электроприбор». Сумма требований составляет 31,5 млн руб. Задолженность возникла по договору, заключенному в 2025 году. Суть ее происхождения не раскрывается. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление было подано в конце сентября. Ранее стороны не встречались в суде.

В «Сапфире» не смогли пояснить «Ъ-Черноземье», как возникли требования к тамбовскому заводу, однако заметили, что ответчик «согласился с ними»: «Тамбовская сторона согласна с нашими требованиями и уже принесла свои извинения». В «Электроприборе» не стали комментировать иск и попросили «Ъ-Черноземье» прислать официальный запрос.

По данным Rusprofile, АО «Московский завод "Сапфир"» зарегистрировано в Москве в 1994 году. Уставный капитал — 78,6 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство фото и кинооборудования. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. В 2018 году общество сработало с выручкой в 1,6 млрд руб., чистая прибыль составила 375 млн руб. Более актуальные финпоказатели с тех пор не раскрывались. Гендиректор — Сергей Кузнецов. «Электроприбор» — одно из крупнейших предприятий Тамбовской области. По собственным данным, оно было основано в 1954 году. ПАО «Электроприбор» зарегистрировано в Тамбове в 1992 году. Уставный капитал — 126,9 тыс. руб. Предприятие специализируется на производстве навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических приборов, аппаратуры и инструментов. Текущие учредители не раскрываются. До 2021 года им являлось министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области. Из данных бухгалтерской отчетности предприятия следует, что в 2024 году выручка общества составила 15,4 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб. За шесть месяцев 2025 года выручка «Электроприбора» достигла 9,7 млрд руб., а чистая прибыль — 1,8 млрд руб. Подконтрольно госкорпорации «Ростех». Гендиректор — Алексей Слугин.

Егор Якимов