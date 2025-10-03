Китайская молодежь недовольна введением виз для иностранных молодых специалистов

Новая категория виз, введенная с 1 октября правительством Китая для привлечения молодых специалистов со всего мира, вызвала бурную негативную реакцию в стране, пишут CNN и Financial Times.

Виза категории К доступна для квалифицированных специалистов из сфер технологий и науки. Среди требований к кандидатам — наличие степени бакалавра или выше от ведущих университетов мира в области математики или инженерии. При этом для подачи документов не нужны подтверждения от китайского работодателя или приглашающей стороны. Кроме того, успешным кандидатам сразу предложат льготные условия для ведения бизнеса в КНР.

Власти Китая рассчитывают, что введение визы поможет привлечь талантливых специалистов со всего мира, что положительно скажется на развитии информационных технологий в стране. Однако пользователи соцсетей придерживаются другого мнения. За последние дни было опубликовано около полумиллиона сообщений на эту тему в социальных сетях Китая, и большинство жалуется на то, что теперь местным молодым специалистам найти работу будет еще сложнее.

Уровень безработицы среди молодежи в Китае в августе составлял почти 19%, что стало максимумом за последние два года. Из колледжей в этом году выпустились рекордные 12,2 млн человек, вышедшие на рынок труда.

Кирилл Сарханянц