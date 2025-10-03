Глава СКР поручил проверить состояние дорог в Бирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о результатах проверки состояния дорог в деревне Никольский в черте Бирска.

Как сообщает Информационный центр СКР, в приемную Александра Бастрыкина поступило обращение местных жителей, пожаловавшихся на ненадлежащее состояние инфраструктуры. Из пресс-релиза ведомства следует, что автомобильный мост и единственная дорога, соединяющая несколько улиц Никольского, не имеют асфальта. Грунтовое полотно дороги, говорится в публикации, регулярно размывает дождями и талыми водами.

Кроме того, местные жители опасаются разрушения моста.

Обращения граждан в органы власти успеха не возымели.

Центральный аппарат СКР взял на контроль процессуальную проверку, организованную следователями.

Идэль Гумеров