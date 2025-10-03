Инвестиции физлиц в ценные бумаги на Мосбирже в сентябре стали рекордными

В сентябре физлица вложили в акции, облигации и паи фондов на Мосбирже (MOEX: MOEX) рекордные 317 млрд руб. Показатель в 2,6 раза превышает результаты сентября прошлого года.

В сообщении торговой площадки написано, что почти 75% инвестиций физлиц составили вложения в облигации (236,5 млрд руб.). Вложения в акции составили 75,2 млрд руб., в паи фондов — 5,3 млрд руб.

Количество физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в сентябре увеличилось на 244 тыс. и достигло 38,6 млн. Сделки на фондовом рынке заключили 3,5 млн человек, из которых 339 тыс. — квалифицированные частные инвесторы.

Наиболее популярными в портфелях частных инвесторов стали акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа, «Газпрома», ВТБ, «Т-Технологий», «Яндекса», «Полюса», «Роснефти» и X5 Group. Доли утренней и вечерней торговых сессий составили 8% и 15% соответственно.