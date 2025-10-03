Начальник почтового отделения в Предгорном округе присвоила 900 тысяч рублей
Начальник почтового отделения в Предгорном округе присвоила себе 900 тыс. руб. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении денежных средств с использованием служебного подлога (ч.3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
По версии следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года обвиняемая присваивала из кассы деньги, которые были сверхлимитными остатками.
Уголовное дело уже передано в суд. Обвиняемой грозит шесть лет лишения свободы.