Начальник почтового отделения в Предгорном округе присвоила 900 тысяч рублей

Начальник почтового отделения в Предгорном округе присвоила себе 900 тыс. руб. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении денежных средств с использованием служебного подлога (ч.3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года обвиняемая присваивала из кассы деньги, которые были сверхлимитными остатками.

Уголовное дело уже передано в суд. Обвиняемой грозит шесть лет лишения свободы.

Мария Хоперская