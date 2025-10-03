Уфимку признали виновной в даче взятки замначальника вагонного депо

Советский районный суд Уфы вынес приговор местной предпринимательнице за дачу взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что с 2021 по 2024 годы подсудимая передавала взятки заместителю начальника эксплуатационного вагонного депо «Дема» в обмен на допуск к эксплуатации железнодорожных вагонов, ранее признанных непригодными для движения по железным дорогам стран СНГ. Общая сумма взяток превысила 310 тыс. руб.

Суд оштрафовал подсудимую на 1,8 млн руб. с отсрочкой на пять лет.

Ранее суд уже вынес приговор взяткополучателю.

Олег Вахитов